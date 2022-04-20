Pazartesi günü Yozgat’ta etkili olan fırtına birçok bölgede yıkıma ve hasara neden oldu. Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Bozlar Köyü Cami’nin minaresi re şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı. Yaşanan doğal afetin ardından Bozlar Köyü’nü ziyaret eden İl Müftüsü Ali Gülden yıkılan Cami minaresini yerinde inceledi. Bozlar Köyü İmam Hatibi Yusuf Erdoğan’dan bilgi alan Gülden, yıkılan minare ile ilgili tamirat ve tadilat işleminin başlatılacağını söyledi.