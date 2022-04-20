Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yerinde inceledi

Önceki gün Yozgat’ta etkili olan fırtına sonrasında Bozlar Köyü Cami'nin devrilen minaresini Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden yerinde inceledi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:54
Yerinde inceledi

Pazartesi günü Yozgat’ta etkili olan fırtına birçok bölgede yıkıma ve hasara neden oldu. Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Bozlar Köyü Cami’nin minaresi re şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı. Yaşanan doğal afetin ardından Bozlar Köyü’nü ziyaret eden İl Müftüsü Ali Gülden yıkılan Cami minaresini yerinde inceledi.  Bozlar Köyü İmam Hatibi Yusuf Erdoğan’dan bilgi alan Gülden, yıkılan minare ile ilgili tamirat ve tadilat işleminin başlatılacağını söyledi.

Son Güncelleme: 20.04.2022 00:58
Anahtar Kelimeler:
Yerinde IncelediYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerNişançarşambaAli GüldenBozlar Köyü’nü Ziyaret Eden İl MüftüsüCamiYusuf Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TERMAL BÖLGEYE ALINDI
TERMAL BÖLGEYE ALINDI
ENGELLERi AŞAN iYiLiK
ENGELLERi AŞAN iYiLiK
Akdağmadeni’ne Müjde
Akdağmadeni’ne Müjde
Huzurevine ziyaret
Huzurevine ziyaret
Öğrencilere ziyaret
Öğrencilere ziyaret
Covid-19 test sonucu negatif
Covid-19 test sonucu negatif
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim