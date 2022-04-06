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Yerinde inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hava şartlarının düzelmesi ile devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:18
Yerinde inceledi

 Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret eden Başkan köse, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı. Köse, havaların ısınmasıyla birlikte yarıda kalan planlanmış projelerin yeniden çalışmalarının başladığını söyledi. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmaları yakından takip ettiklerini, projelerin tamamının zamanında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Her şeyin Yozgat için olduğunun altını çizen Başkan Köse, yaptıkları çalışmaları gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşlarımız ile istişarelerde bulunarak yaptıklarını vurguladı. 2022 yılının Yozgat için hem atılım, hem de proje yılı olacağının altını çizen Köse, ‘’Şehrimize hizmet için yapılan çalışmaları yerinde inceliyor ve takip ediyoruz. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte ekiplerimiz saha da şehrimize hizmet için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüce Rabbim bizlere, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı hizmetler sunmayı nasip etsin’’ dedi.

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