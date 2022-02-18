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YERELDEN KALKINMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği ‘Yerelden kalkınma’ modeli kapsamında Yozgat'ta bir araya gelen girişimci kadınlar, kurdukları kooperatifle hem yöresel ürünlere değer katıyor hem de kazanç sağlıyor.

18 Şubat 2022 Cuma 00:00
YERELDEN KALKINMA

Kentin ekonomisine ve kültürüne katkı sunmak amacıyla bir araya gelen kadınlar, Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurarak, çam kolonyası ve Yozgat'ın tescilli çanak peynirinin üretimine başladı. Kooperatif Başkanı Ebru Örmüş, Yozgat için çalıştıklarını belirterek, "Pandeminin de etkisiyle kolonya üretmeyi düşündük. Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık'ı ön plana çıkaracak şekilde 'çam kolonyası' üretmeye başladık" dedi.
Türkiye'de 194 çeşit peynirden 6'sının coğrafi işareti bulunduğunu, bunlardan birinin de Yozgat çanak peyniri olduğunu anlatan Örmüş, köylülerden aldıkları bu peynirle kadınlara gelir sağladıklarını söyledi. Örmüş, "Toprak altında kalan efsane kültürümüz çanak peyniri ne yazık ki marka olarak hak ettiği yere gelememiş. Bu konuda da 'bir kadın eli değsin' diyerek çalışmalara başladık. Çanak peynirimizi gün yüzüne çıkarma kararı aldık. Çoklu üretim, çoklu müşteriye ulaşıp Yozgat'tan Türkiye'ye çanak peynirimizin tanıtımı için bir üretim tesisi kurmaya da karar verdik" diye konuştu.
Tesiste kadınların çalışacağını dile getiren Örmüş, "Köydeki kadınlarımız yaptıkları peyniri toprak çanaklara basacak, satış ve pazarlama kısmını da biz arkadaşlarımızla hem Yozgat hem Türkiye hatta dünya genelinde markalaştırarak duyurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Örmüş, kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Ziya Polat ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi'ye teşekkür etti. Kooperatif üyelerinden Sevgi Şahin de 7 kadın olarak kooperatif çatısı altında toplandıklarını belirtti. Yıllardır evde boş oturduğunu anlatan Şahin, "Kadınların artık sosyal medyadan, dizilerden ve gündüz programlarından kurtulup ev ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz" dedi. •aa•

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