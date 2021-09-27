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Yerel yönetimlere çağrı

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engellilerin erişilebilirlik sorununun belediyelerin çalışmalarıyla çözülebileceğini belirterek, "Bu konuda her partinin yerel yönetimlerinin başkan ve temsilcileriyle birlikte çalışılması gerekiyor" dedi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:56
Yerel yönetimlere çağrı

Çelebi, Türkiye'de 8,5 milyon engelli olduğuna işaret ederek, engellilerin istihdamının artırılması gerektiğini söyledi. Çelebi, engelliler için erişilebilirliğin artırılmasına yönelik belediyelerin çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Engellilerin erişilebilirlik sorununu, bağımsız veya partili belediyelerimizle beraber çözebiliriz. Bu konu siyasete mal edilemez. Bu konuda her partinin yerel yönetimlerinin başkan ve temsilcileriyle birlikte çalışılması gerekiyor" diye konuştu. (aa)

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