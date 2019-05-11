Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88533
ALTIN
247.838
DOLAR
6.0672
STERLİN
7.7970
EURO
6.8203

Yerel Kültürümüz anlatıldı

SORGUN ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında atanan aday öğretmenler için düzenlenen ‘Aday Öğretmen Hizmet içi Yetiştirme Eğitimi’ etkinliklerine devam edildi.

Yerel Kültürümüz anlatıldı

SORGUN ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında atanan aday öğretmenler için düzenlenen ‘Aday Öğretmen Hizmet içi Yetiştirme Eğitimi’ etkinliklerine devam edildi.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
8 Okunma
Yerel Kültürümüz anlatıldı

Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki seminerde araştırmacı -yazar-gazeteci Durali Doğan, ‘Yozgat- Sorgun Halk Kültürü Değerleri-Yerel Kültür’ konulu sunum yaptı.  Durali Doğan, Yozgat ve çevresinde Türk Edebiyatı’na çok güzel örnekler vermiş, yazar, aşık ve şairler yetiştiğini söyledi. Doğan, ‘’Hüzni, Nazi, Fenni, Sıtkı, Dindari, Kasım Kazancıklıoğlu gibi şairler Yozgat’ın yetiştirdiği en meşhur şairlerdendir" dedi. 
Şairlerin şiirlerinden örnekler sunan emekli öğretmen Doğan, öğretmenlik yıllarında araştırma ve yazma çalışmalarına nasıl başladığını anlattı, her öğretmenin yaşadığı yörenin çevre incelemesi yapması, yerel kültürü iyi tanımasının başarısını artıracağını vurguladı. Sorgun İlçe Milli Eğtim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğretmenlerin çevre kültürünü, yerel kültürü tanımaları, Sorgun'un tarihi ve yerel kültürü hakkında bilgi edinmelerine yönelik bir seminer düzenlediklerini hatırlattı. Ekinci, seminere Sorgun'dan 84, Çekerek ilçesinden de 5 aday öğretmenin katıldığını bildirdi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kaymakam veda etti
Kaymakam veda etti
Vakıf, iftarda buluşturdu
Vakıf, iftarda buluşturdu
Başvuru süresi uzatıldı
Başvuru süresi uzatıldı
Destek Başvuruları başladı
Destek Başvuruları başladı
Miniklere Trafik Seti
Miniklere Trafik Seti
Yaşlılara yerinde hizmet
Yaşlılara yerinde hizmet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim