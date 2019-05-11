Yerel Kültürümüz anlatıldı

Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki seminerde araştırmacı -yazar-gazeteci Durali Doğan, ‘Yozgat- Sorgun Halk Kültürü Değerleri-Yerel Kültür’ konulu sunum yaptı. Durali Doğan, Yozgat ve çevresinde Türk Edebiyatı’na çok güzel örnekler vermiş, yazar, aşık ve şairler yetiştiğini söyledi. Doğan, ‘’Hüzni, Nazi, Fenni, Sıtkı, Dindari, Kasım Kazancıklıoğlu gibi şairler Yozgat’ın yetiştirdiği en meşhur şairlerdendir" dedi.

Şairlerin şiirlerinden örnekler sunan emekli öğretmen Doğan, öğretmenlik yıllarında araştırma ve yazma çalışmalarına nasıl başladığını anlattı, her öğretmenin yaşadığı yörenin çevre incelemesi yapması, yerel kültürü iyi tanımasının başarısını artıracağını vurguladı. Sorgun İlçe Milli Eğtim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğretmenlerin çevre kültürünü, yerel kültürü tanımaları, Sorgun'un tarihi ve yerel kültürü hakkında bilgi edinmelerine yönelik bir seminer düzenlediklerini hatırlattı. Ekinci, seminere Sorgun'dan 84, Çekerek ilçesinden de 5 aday öğretmenin katıldığını bildirdi.

