Yerel ezgiler seslendirildi

Japonya’nın Tropik Adası Okinawa ‘nın Yerel Ezgileri konulu müzik dinletisinde, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sorumlu Başkanı Diplomat Iwasa Takaaki tarafından Okinawa’ya özgü ezgiler seslendirildi. Katılımcıları Okinawa’nın tarihi, kültürü ve dili ile ilgili bilgilendiren Iwasa, Okinawa müziğini tanımlayan üç telli bir ud’a benzeyen yılan derisi ile kaplı ve işaret parmağına takılan bir mızrapla çalınan sanshin adlı enstrümanıyla Okinawa türküleri seslendirdi. Mini müzik dinletisinin ardından Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sorumlu Başkanı Diplomat Iwasa Takaaki’ya günün anısına hediye takdiminde bulundu. Iwasa ise Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karadağ’a teşekkür etti. Karadağ dinleti öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ülkemize ve üniversitemize hoş geldiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi 2006 yılında kurulan bir üniversite. 2022-2026 stratejik hedeflerini girişim odaklı ve üniversite sanayi işbirliklerini esas alarak konumlandırdı. Yozgat Bozok Üniversitesi üniversite sanayi işbirliklerinin harekete geçtiği bölgesel kalkınma odaklı bir üniversite aynı zamanda. Yozgat Bozok Üniversitesi "Karalılıkla, Başarıya..." sloganıyla bilime odak, bölgesel odak iddiaları olan bir üniversite. Bu temelde bizde Japon üniversiteleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında işbirlikleri yapmayı hedefliyoruz. Japonya denince aklıma gelen ilk şey sağlam bir aile yapısının olmasıdır. Bu açıdan bizlere benziyorsunuz. Bizler gibi sağlam bir aile yapısına sahipsiniz. O açıdan biz Japonya’yı seviyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Türk-Japon ilişkilerini hem üniversite düzeyinde hem de uluslararası her zeminde sürdürülmesi taraftarıyız. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sorumlu Başkanı Diplomat Iwasa Takaaki’yi aramızda görmekten çok mutluyuz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum.”