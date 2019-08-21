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Yerel Buğdayda hasat

Tohumluk olarak ekilen yerel buğday çeşitleri, önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda ekimi sağlanacak

Yerel Buğdayda hasat

Tohumluk olarak ekilen yerel buğday çeşitleri, önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda ekimi sağlanacak

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:55
Yerel Buğdayda hasat

YOZGAT il genelinde bir zamanlar ekilen, sonraki yıllarda unutulan yerel buğday çeşitlerinin yeniden ekilip, biçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Yozgat Merkez ile birlikte, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Kadışehri, Sorgun İlçelerine bağlı 9 köyde, istekli 11 çiftçinin tarlasına ekimi yapılan yerel buğday çeşitlerinin hasadına başlandı. Hasat edilen yerel buğday çeşitlerinin çiftçiler tarafından muhafaza edilerek, tohumluk olarak önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda ekilip, biçilmesinin sağlanacağı kaydedildi. Bakanlık tarafından belirlenen 65 İlde uygulanmaya konulan Yerel Buğday çeşitlerinin toplanıp, yeniden yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma kapsamında ekilip, hasadı yapılan yerel buğdayların verim açısından da, çiftçiyi mutlu etti. Yozgat’ta bir zamanlar ekilip, biçilen ‘Sarıbursa, Akbuğday, Çalıbasan, Sarıbuğday, Sertbuğday, Üveyik’ çeşitleri, 11 çiftçinin tarlasına ekildi, hasat ve harmanları Tarım İl Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yapılan hasatta yerel çeşitlerden dönümden 100 ile 350 kilo arası verim alındığını söyledi. Özdemir, ‘’Bu ekimlerde kullanılan tohumlukların saf olması, tohumların az miktarda olması nedeniyle küçük alanlarda ekilerek çoğaltılması, kamuoyu ve çiftçilerimize tanıtılması sağlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu alanlarda çoğaltılan tohumluklar daha geniş alanlara ekimi yapılacak ve bu yerel çeşitlerin kaybolmadan çiftçilerimiz eliyle muhafazası sağlanacaktır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yerel Buğdayda Hasat
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