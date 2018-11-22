Yerel Buğdaya yöneldik

Eskiden beri ekilen ve günümüzde yetiştirilmekte olan yerel buğday çeşitlerinin envanterinin çıkarılarak, gen bankalarına aktarılması, üretimlerinin yine çiftçi eliyle devam etmesiyle genetik çeşitliliğinin devamının sağlanması, bu gen kaynaklarının aynı zamanda çiftçi eliyle korunmasının amaçlandığı kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ta 5 İlçeye bağlı 9 köyde deneme ve çoğaltma ekimlerinin yapıldığını hatırlatarak, ‘’Ülkemiz, en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumundadır. Bu dünyadaki bütün bilimsel çevrelerce kabul edilen bir gerçekliktir.1970'li yıllardan sonra çiftçilerimizce modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretimi düşüşe geçmiştir. Hatta bazı bölgelerde hiç yetiştirilmemeye başlanmıştır’’ dedi.

Özdemir, yerel buğday çeşitlerinin, önemli gen kaynaklarından olduğunu, bu çeşitlerden bugün de buğday ıslahında yararlanma imkanlarının bulunduğunu anlattı. Özdemir, ‘’En önemlisi de son zamanlarda sağlık konusunda toplumda ortaya çıkan duyarlılıkla birlikte yerel çeşitlerin bu açıdan değerlendirilmesi de zorunlu hale gelmiştir. Projenin kapsamında Türkiye'de Yerel Buğday Çeşitlerinin Envanterinin Çıkarılması için 2009-2014 yılları arasında, İlimizin de dahil olduğu 65 ilde bin 850 çiftçiden 3 bin çeşit buğday toplanarak, gen bankalarına kazandırılmıştır. Toplanan bu yerel buğdaylar araştırma kuruluşlarında, sınıflandırmaya tabi tutularak saflaştırılmıştır. Araştırma kuruluşlarında saflaştırılarak üretilen bu tohumlar, ilgili ve istekli çiftçilerle birlikte ekilerek çoğaltılıp, çiftçiler tarafından bu tohumların muhafaza edilerek üretiminin yapılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır’’ diye konuştu.

Yozgat Merkez ile birlikte Akdağmadeni, Boğazlıyan, Kadışehri ve Sorgun İlçelerine bağlı 9 köyde istekli 11 çiftçinin tarlasında ekimler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin desteği ile yapıldı.