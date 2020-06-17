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Yerel buğday çoğaltılıyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerel atalık buğday çalışmaları kapsamında, tohum üretimini sürdürüyor.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:54
Yerel buğday çoğaltılıyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerel atalık buğday tohumu üretimi yaparak, çiftçilerin yerel buğday kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde Yerel Buğday Projesi ile küçük alanlarda ekimi yapılan tohumluklar çoğaltıldı. Yozgat’ın kadim atalık yerel buğdayları Tarım Müdürlüğü Teknik Personeli kontrolünde çiftçi elinde üretilip, çoğaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Geçen yıl çiftçilerden toplanarak, saflaştırılmış olan az miktardaki tohumluklar 100 metrekarelik alana ekilerek, çoğaltıldı. Bu sene çoğaltılmış olan bu tohumluklar, daha geniş alanlara ekildi. Ürünlerin şuan güzel göründüğü belirtilerek, ‘Amacımız yeni geliştirilmiş olan verimli yerli çeşitlerimizin yanında atalarımızdan bizlere yadigâr olan bu tohumlukların çiftçiler tarafında muhafazası ve ekiminin devamının sağlanmasıdır’ denildi. 

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Yerel Buğday çoğaltılıyor
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