Yerel basının sorunlarını aktardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, kapsamlı bir çözüm üretmeyi düşünüp düşünmediklerini soran Keven, ekonomik sorunlarla boğuşan yerel basının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gazetecilik Meslek Yasası’nın acilen çıkarılmasının beklendiğine de dikkat çeken Keven, yaptıkları görev itibariyle yurdun dört bir tarafında halkın haber alma hakkını sağlayan yerel basın kuruluşları ve yerel gazetecilerin sorunlarına geniş kapsamlı bir çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Artan dolar kurundan dolayı aşırı yükselen kağıt maliyetleri, resmi ilan fiyat tarifesinde artış olmaması, basın kartı sisteminin değiştirilmesi, resmi ilanlarda hakkaniyetli olunmaması gibi birçok sorunu gündeme taşıyan Keven, “Yerel basın ticari bir sektörden çok kamusal bir sektördür. Aslında basın genel anlamıyla kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Bu piyasa ekonomisinde ve bu kriz şartlarında yerel basının desteklenmeden ayakta kalması imkânsız bir hal almıştır. Basın çalışanlarının prim ödemelerinde kolaylıklar sağlanmalıdır” diye konuştu.

Geniş kapsamlı destek paketi açıklanması gerektiğini dile getiren Keven, “Siyasi iktidar sahipleri de bir gün özgür basına ihtiyaç duyacaktır. Bundan dolayı basın özgürlüğüne darbe vuran söylemlere bir son verilmeli ve gazetecileri tehdit eden dilden uzaklaşılmalıdır” diye konuştu.