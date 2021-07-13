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YEREL BASINA DARBE!

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, kamu kurumlarının günlük gazetelere abone olması ve reklam vermesinin önünü kesen genelgeyi eleştirdi.

13 Temmuz 2021 Salı 00:53
YEREL BASINA DARBE!

Bilgin, genelgedeki maddelerin ekonomik darboğaz içindeki yerel basını çok daha zor duruma soktuğunu vurguladı. Yerel basının tek gelirinin abone satışları, reklamlar ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi ilanlar olduğunu hatırlatan Bilgin, ‘’Günde 15-20 gazete alan bir ilçe belediyesinin kamu maliyesine ne yükü olabilir? Tasarruf diyerek göz dikilen kamuya gazete satışları yerel basının can damarlarından biridir. Üstelik koronavirüs salgını, giderek daralan basın ekonomisine son darbeyi vurmuştur. Salgın nedeniyle gazete satışları görülmemiş düzeye düşmüş, esnaf ve küçük işletmeciler giderlerini kısmak için gazetelere reklam vermeyi kesmiştir’’ dedi. Basın İlan Kurumu’nun baskı maliyetine katkı sunan desteklerinin olduğunu ancak herkes bildiği gibi yerel basının yaşadığı güçlüklere çare olunamadığına vurgu yapan Bilgin, kamu reklâmlarının ezici çoğunluğunu sadece belirli bir kesime verildiğini, yerel basının yüzde 95’i yok olmaya mahkûm edildiğini kaydetti. Bilgin, ‘’Bu koşullar altında tasarruf genelgesinde yerel basına verilen cüzi satın alma ve reklam desteğinin kesilmesi kabul edilemez. Bununla birlikte kamu bankalarının yüz milyonlarca lira reklam bütçesi aktararak hangi basın yayın organlarını ayakta tuttuğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştır. Reklamdan tasarruf etmek isteniyorsa önce okunmayan gazetelere, izlenmeyen televizyonlara bol keseden dağıtılan bu reklamlar mercek altına alınmalıdır’’ diye konuştu.

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YEREL BASINA DARBE!
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