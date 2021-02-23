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Yerel basın ziyareti

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve teşkilat üyeleri, yerel basını ziyaret etti.

23 Şubat 2021 Salı 00:30
Yerel basın ziyareti

Kılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, teşkilat olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ülkede görev yapan gazetecilere ayrı önem verdiklerini ifade eden Kılıç, "Bizler için basın olmazsa olmazlarımızdandır. Bizlere yön verecek, yaptığımız hataları yapıcı eleştirerek hatırlatacak, yapacağımız çalışmalara katkı sağlayacak basın mensuplarımızla ortak bir çalışma içinde olacağız" dedi. Başkan Kılıç, "AK Parti tüm Türkiye’yi kucaklayan, bütün görüşleri kapsayan ve bu görüşlere demokratik kurallar içerisinde saygıyla yaklaşan bir partidir. AK Parti gelecek kuşaklara iyi bir Türkiye bırakmak için bu sahnede yerini almıştır. Partimizin ortak paydası vatandır. Dili, dini, meşrebi bir olan herkesi partimizde kucaklaşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kılıç, Sorgun’da yapılması planlanan projelerin son durumu hakkında da bilgi vererek, zamanı geldikçe bu projelerle ilgili gelişmeleri basınla paylaşacağını sözlerine ekledi. •Şahin Özmen• 

Son Güncelleme: 22.02.2021 17:48
Anahtar Kelimeler:
Yerel Basın Ziyareti
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