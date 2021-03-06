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YERALTINDA ALTIN ARANACAK

MTA'nın önceki yıllarda yaptığı araştırmalar sonucunda zengin altın madeninin bulunduğu belirtilen Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar Beldesi’nde altın madeni arama çalışmasına başlayacak olan şirket, yapacakları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

06 Mart 2021 Cumartesi 00:34
YERALTINDA ALTIN ARANACAK

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yenipazar Beldesi’nde altın madeni ile ilgili çalışmalar gerçekleştirecek olan Aldridge Mineral Madencilik Limited Şirketi yöneticileri, yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Aldridge Mineral Madencilik Limited Şirketi Genel Müdür Bayduhan İlhan, Direktör Devrim Aksu, İşletme Müdürü ve Başkan Yardımcısı Nihat İrkörücü, Halkla İlişkiler Sorumlusu Rabia Önen, CHP Boğazlıyan ilçe teşkilatını ziyaret etti. İşletme temsilcileri, önümüzdeki süreçte açılacak işletmeleri hakkında bilgi verdi. CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, konunun takipçisi olduklarını, yapılan çalışmalara destek olmalarına karşılık, toplumsal sıkıntı olması halinde duruma müdahale edeceklerinin altını çizdi. Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesinde bakır, kurşun, çinko, altın ve gümüş madeni yataklarının bulunduğu, bölgeyi kiralayarak, fizibilite çalışmaları yapan Aldridge Mineral Madencilik Limited Şirketi'nin 24 milyon ton civarında çeşitli madenleri içeren cevher damarına rastladığı kaydedildi. Daha önce köy olan Eğlence Mahallesinde maden arama çalışmalarına 2005 yılında başlanıldığı, daha önce aynı bölgede başka bir firmanın etüt çalışması yaptığı öğrenildi. Yapılan değerlendirmede, bölgede tespit edilen cevher içinde yüzde 0,3 bakır, yüzde 1,1 kurşun, yüzde 1,5 civarında da çinko, bakırla beraber tonda 1 gram altın ve yine tonda 33 gramda gümüş bulunduğuna yer verildi. •HABER MERKEZİ•

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YERALTINDA ALTIN ARANACAK
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