Yer teslim edildi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Merkez Mutafoğlu Mahallesinde yapılacak TOKİ konutlarının Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen ihalesinin ardından yer tesliminin de yüklenici firmaya yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Başer, Yozgat halkının sabırsızlıkla beklediği Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkadaki 643 dairelik toplu konutların yapımına ilişkin yer tesliminin yapılarak, önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlanılacağını söyledi. Başer, konutların daha önce 8 kat olarak planlandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay mimari talimatları sonrası kat sayısının 5'e düşürüldüğünü kaydetti. Başer, projenin 643 daire, bir ticaret merkezi, bir camiden oluştuğunu aktardı. Başer, ‘’Yozgat Merkez Mutafoğlu Mahallesinde yapacağımız 643 Konut, 1 Ticaret Merkezi ve 1 Camiden oluşan TOKİ konut inşaatları için ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı. İnşaat çalışmalarına başlıyoruz. Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ dedi.