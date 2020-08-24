Yer Muzu da tescillendi

AYDINCIK İlçesinde, bölgeye özgü olarak yetişen Yer Muzu olarak da adlandırılan Bağrıbütün Kavunu ile ilgili 2017 yılında başlatılan tescil çalışmaları tamamlandı. Türk Patent Enstitüsü’nün tescil ile ilgili kararı, 71 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı bülteni yayımlandı. Yozgat’ın Arabaşısı, Çanak Peyniri, Parmak Çöreği, Tandır Kebabından sonra Bağrıbütün kavunu da tescillenmiş oldu. Aydıncık Belediyesi’nin Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte yürüttüğü Bağrıbütün Kavunu Coğrafi işaretlemesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağrıbütün kavununun Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonunun ölçümleri yapıldı. Bağrıbütün ekiminden sonra, çiçek tozlama, tül koruma işlemi gerçekleştirildi. Aydıncık İlçesinde yetiştirildiğinde kendine özgü yoğun kokusu, tadı olan, içerisindeki çekirdeği birbirine yapışık, bütün olarak çıktığı için Bağrıbütün olarak adlandırılan kavun, coğrafi işaretleme ile Aydıncık ilçesinin ürünü olarak adlandırılmış oldu.