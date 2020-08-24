Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1110
ALTIN
456.019
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.5933
EURO
8.6176

Yer Muzu da tescillendi

Aydıncık İlçesinde yetiştirilen yöreye özgü Bağrıbütün kavunu ile ilgili 2017 yılında başlatılan tescil çalışmaları tamamlandı. Yer Muzu adı da verilen Bağrıbütün kavunu ile ilgili karar, Türk Patent Enstitüsü bülteninde yayınlandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:35
Yer Muzu da tescillendi

AYDINCIK İlçesinde, bölgeye özgü olarak yetişen Yer Muzu olarak da adlandırılan Bağrıbütün Kavunu ile ilgili 2017 yılında başlatılan tescil çalışmaları tamamlandı. Türk Patent Enstitüsü’nün tescil ile ilgili kararı, 71 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı bülteni yayımlandı. Yozgat’ın Arabaşısı, Çanak Peyniri, Parmak Çöreği, Tandır Kebabından sonra Bağrıbütün kavunu da tescillenmiş oldu. Aydıncık Belediyesi’nin Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte yürüttüğü Bağrıbütün Kavunu Coğrafi işaretlemesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağrıbütün kavununun Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonunun ölçümleri yapıldı. Bağrıbütün ekiminden sonra, çiçek tozlama, tül koruma işlemi gerçekleştirildi. Aydıncık İlçesinde yetiştirildiğinde kendine özgü yoğun kokusu, tadı olan, içerisindeki çekirdeği birbirine yapışık, bütün olarak çıktığı için Bağrıbütün olarak adlandırılan kavun, coğrafi işaretleme ile Aydıncık ilçesinin ürünü olarak adlandırılmış oldu. 

Son Güncelleme: 23.08.2020 16:38
Anahtar Kelimeler:
Yer Muzu Da Tescillendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KURTARILMAYI BEKLiYOR
KURTARILMAYI BEKLiYOR
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
Gülbahçe-Çelikbacak ailelerinin Mutlu Günü
Gülbahçe-Çelikbacak ailelerinin Mutlu Günü
Yozgatlı Kadınlar Yozgat’ı tanıdı
Yozgatlı Kadınlar Yozgat’ı tanıdı
Kilimlerin adresi belli oldu
Kilimlerin adresi belli oldu
Yeşilyurt vefat etti
Yeşilyurt vefat etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim