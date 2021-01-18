YER ALTINDAKi SERVET!

TARIM sektörü için oldukça verimli topraklara sahip Yozgat'ta üründe çeşitlilik artırılması, işlenip pazara sunulmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yerin altında bulunan antik kalıntılar, maden ve jeotermal kaynakların da ekonomiye kazandırılmasına çalışılıyor. Maden Teknik Arama (MTA) Enstitüsü tarafından geçmiş yıllarda yapılan aramalar sonucunda Yozgat il genelinde çinko, granit, kalker, kömür, demir, mermer, traverten, altın madenleri ile jeotermal kaynakların varlığı belirlendi. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılıp, Pazar sorunu bulunmayan ürünler ile sanayi hammaddesi tarımsal faaliyetlerin yapılması için projeyeler hayata geçiriliyor. İl genelinde belirlenen yer altındaki antik kent kalıntılarının yer üzerine çıkartılıp, turizme kazandırılmasına yönelik kazılara, Covit-19 tedbirleri kapsamında ara verilmesine karşılık, önümüzdeki yıllarda kazılara devam edileceği kaydedildi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Türkiye'nin en eski yerleşim alanlarından Yozgat'ta toprağının altında da üzerinde de çok değerli servetin yattığına dikkat çekerek, ‘’Yozgat tarımsal üretim, hayvancılık bakımından oldukça verimli topraklara sahiptir. Türkiye’nin tam ortasında yer alması, farklı bölgelerin iklim koşullarını da bünyesinde barındıran ilimizde, ülkemizde üretimi yapılan ürünlerin de yetiştirilmesinin mümkün olduğu yapılan deneme ekimleriyle görülmüştür’’ dedi. Çelik, Yozgat’ın yerüstündeki tarımsal zenginliğinin yanında yer altında bekleyen antik kentlerin, maden ve jeotermal kaynaklarında bulunduğunun altını çizdi. Çelik, Sarıkaya ilçesinde dünyada sadece iki tane bulunan Roma döneminden kalma doğal sıcak suyu bulunan termal tesis kalıntılarıyla birlikte, Yozgat’ın tarih öncesi çağlara ev sahipliği yaptığını, yer altında bulunan antik şehirlerin gün yüzüne çıkartılıp, turizm sektörüne kazandırılması için kazı çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Çelik, ‘’Yozgat, zengin yeraltı kaynaklarına da sahip bir ildir. MTA tarafından önceki dönemlerde yapılan araştırmalarda demir, krom, kurşun ve çinko, altın, tuz, uranyum gibi maden rezervleri ile doğal taş ve mermer yatakları tespit edilmiştir. Yozgat madencilik alanında da yatırım potansiyeline sahiptir. Bu alanda yapılacak yatırımlar, gerek bölge, gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır’’ diye konuştu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, hem tarımsal üretimdeki ürünlerin değerlendirilmesi, hem de yer altındaki madenlerin, sıcak su kaynaklarının yer üstüne çıkartılım ekonomiye kazandırılması noktasında başlattıkların çalışmaların devam ettiğini anlattı. Çelik, ‘’Bölgemizden çıkarılan madenler iç ve dış pazarlara genelde işlenmeden, cevher zenginleştirilmesi yapılmadan sevk edilmektedir. Bu nedenle arzu edilen katma değer yaratılamıyor. Öncelikle maden analizi için laboratuvarların kurulması, maden sondaj çalışmaları ve cevher işleme tesislerine ait fizibilite çalışmalarının yapılması gerek. Sonrasında ise bölgeden çıkarılan madenlerin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili işletmelerin desteklenmesi, doğal taş - mermer çıkarma ve işleme tesislerinin modernizasyonu geliyor. Bu konuda kendimize bir yol haritası belirleyip, ilgili kurumlara ilettik. Sadece yeraltındaki maden ve jeotermal kaynaklar değil, yer üstündeki tarım ve hayvancılık alanında da üretimin işlenip, pazara sunulması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Yeraltı ve yer üstü zenginliklerimizin yerinde işlenerek, turizm potansiyelimizin yerinde kurulacak turizm yatırımlarıyla pazara sunulmasını istiyoruz. Bu yönde de çalışmalar yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.