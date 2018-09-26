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Yer altı şehri turizme kazandırılıyor

BOĞAZLIYAN ilçesine bağlı Özler köyündeki 8 odalı yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

Yer altı şehri turizme kazandırılıyor

BOĞAZLIYAN ilçesine bağlı Özler köyündeki 8 odalı yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Yer altı şehri turizme kazandırılıyor

Özler köyündeki yer altı şehrinde incelemelerde bulunan Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında tespit edilen 217 metre uzunluğa sahip 8 odalı yer altı şehrinin, milattan sonra 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığının tahmin edildiğini söyledi. Sinanoğlu, barınma ve ibadet amaçlı kullanıldığı tespit edilen yer altı şehrinin, mevcut güzelliklerinin korunup, gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli bir yer olduğunu belirtti.  Yer altı şehrinin oda ve koridorlarının temizlenmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Sinanoğlu, daha sonra aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi yapılacağını dile getirerek, "Kapadokya-Hattuşaş yol güzergahında bulunan Özler Yeraltı Şehri'nin açılması, kentin destinasyonuna önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Sinanoğlu, çalışmalarda desteğini esirgemeyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'a teşekkür etti.

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