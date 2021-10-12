Yenisi yapıldı, eskisi gömüldü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Çıkrıkçı köyünde, yenisi yapılınca üzerine toprakla kapatılan tarihi köprünün yeniden gün yüzüne çıkartılıp, tescilinin yapılması isteniyor. Tarih ve kültür alanında çeşitli araştırmalar yapan köy sakinlerinden 73 yaşındaki Necati Balta, 1904 yılında köy içerisinden geçen dere üzerine inşa edilen tarihi köprünün üç gözünün bulunduğunu, daha sonraki yıllarda suyun fazla gelmesi nedeniyle bitişiğine aynı şekilde 4 gözlü ek köprü yapıldığını söyledi. Balta, 1905 yılında dere yatağında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında aynı bölgeye yeni bir köprü yapılıp, eski köprünün sonradan yapılan 4 gözlü kesiminin yıkılıp, diğer tarihi bölümünün ise üzerinin toprakla kapatıldığını ileri sürdü. Balta, Yozgat il Kültür ve Turizm Müdürlüğüne köprünün toprak altında çıkartılıp, tescilinin yapılmasını istediğini belirterek, ‘’Daha önce 2006 yılında sonrasında da 2018 yılında dilekçe verdim ama dikkate alınmadı. Bir kez daha başvuru yaptım. Bu tarihi kalıntının gün yüzüne çıkartılıp, tescilinin yapılması için ömrüm yetene kadar mücadelemi sürdüreceğim’’ dedi.

Balta, aynı dönemde şimdi belde olan Karayakup’ta da aynı şekilde bir köprünün yapıldığını, o köprünün de üzerinin betonla kapatıldığını, bu köprünün de incelenip, eski haline getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. •Seyfi Çelikkaya•