Yenilenebilir Enerji Projelerine destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin yenilenebilir enerji verimliliğini artırmak, mevcut kapasitelerden maksimum fayda elde edilebilmesini sağlamak amacıyla ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı’ için 2021 Yılı Mali Destek Programı Proje başvurularını almaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının başvurabileceği proje önerileri ‘KOP Proje Havuzu Sistemi’nden online olarak yapılabilecek. KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, bir yandan bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının planlanması, izlenmesi ve koordinasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da Kalkınma Programlarına uyumlu, bölge için öncelikli alanlarda mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek program ve projelerini hayata geçirmeyi temel amaç edinildiğini söyledi. Şahin, bu amaca uygun, özellikle istihdam artırıcı proje başvurularının 29 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar KOP Proje Havuzu Sisteminden yapılabileceğini bildirdi. Şahin, dünya ölçeğinde enerji kaynaklarının azalma trendinde olmasının ülkeleri bu alanda farklı politikalar geliştirmeye mecbur bıraktığına dikkat çekti. KOP Başkanı Şahin, ‘’Mevcut enerji kaynaklarını sürdürülebilirliği, artan nüfus ve ekonomideki gelişmeler göz önüne alındığında enerji kaynaklarına sahip olma konusundaki rekabeti ve aynı zamanda bu kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı zorunlu hale getirmektedir. Zira sürdürülebilir enerji politikaları açısından verimlilik olmazsa olmaz bir değerdir’’ dedi. Şahin, fosil yakıtlar bakımından dışa bağımlılığı devam eden Türkiye’nin enerji alanında verimlilik gibi alternatif yöntemlerin geliştirilmesinin son dönemde yapılan yasal ve kamusal düzenlemelerle kayda değer ilerlemeleri beraberinde getirmekte olduğunu anlattı. Şahin, ‘’Bu doğrultuda enerjinin etkin ve maksimum fayda ile kullanımına yönelik bölgede yürütülecek enerji verimliliği uygulamaları sonucunda bazı sektörlerin yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Bölgedeki mevcut jeotermal kaynaklarının turizme kazandırılması ve bölgedeki en önemli faaliyetlerin başından gelen tarım, organik tarım, sera ısıtma ile hayvancılık alanında balık çiftlikleri, ahır, kümes ısıtma gibi faaliyetlerde kullanımı yaygınlaştırılarak bölge üreticilerimizin önemli bir rekabet avantajı sağlaması hedeflenmektedir’’ diye konuştu. ‘Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi’ çağrı programının KOP Bölgesinin tamamında, ‘Jeotermal Uygulamaların Desteklenmesi Projesi’ çağrı programının ise jeotermal kaynağı bulunan Aksaray, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’ta uygulanacak. Çağrı programlarına ilişkin başvuru rehberleri ve online başvuru ekranına 29 Mart 2021Pazartesi günü mesai bitimine kadar ‘proje.kop.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşabilecek.