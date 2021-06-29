Yenileme çalışmalarına devam

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla yenileme çalışmalarına başlanan, çocukların bilgilerini pekiştirerek trafik kültürünün oluşmasına imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşaat alanında incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Yozgat Valiliği, belediye, Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğünün ortak girişimleri ile yapılıp, 2013 yılında hizmete açılan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın, geçen süreçte yıprandığı belirtilerek, yenilenmesi amacıyla hazırlanan projeyle ilgili çalışmalara bu yıl Ocak ayında başlandı. Çalışmaların devam ettiği, kısa sürede tamamlanarak parkın yeniden hizmete sunulacağı bildirildi.