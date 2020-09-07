AKDAĞMADENİ ilçesinin en hareketli ana arterlerinden biri olan Gültepe Mahallesi Barbaros Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Şato Restoran, Devlet Hastanesi’nin bulunduğu caddede eski kaldırımların ve yolların sökümü tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimi yapılacak. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, altyapı çalışmaları tamamlanan Barbaros Caddesi üstyapı çalışmalarıyla birlikte Devlet Hastanesi Acil Servis Yoluyla bütünlük sağlanarak, ilçeye yakışır bir görünüme kavuşacağını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Düzenli ve modern kaldırımlar, yeni aydınlatma direkleri ve sıcak asfalt uygulamasıyla birlikte çileye dönüşen yolu konforlu bir hale getirileceğiz. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için ekiplerimiz bölgede yoğun bir mesai harcamaktadır. İlçemizin aksayan noktalarından birisini daha vatandaşlarımızın desteğiyle çözüme kavuşturacağız’’ dedi. Başkan Yalçın, Akdağmadeni’nde yapacak çok işlerinin bulunduğunu, kat edecek çok yollarının olduğunu belirterek, ‘’Aşk ile çalışan yorulmaz, düşüncesiyle yağmur çamur demeden, gece gündüz dinlenmeden aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.