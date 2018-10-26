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Yenilebilir enerji konuşulacak

KOP Bölgesel Sempozyumu’nda bu yıl ana tema, ‘Endüstri 4.0’  ve ‘Yenilenebilir Enerji’ olarak belirlendi.

Yenilebilir enerji konuşulacak

KOP Bölgesel Sempozyumu’nda bu yıl ana tema, ‘Endüstri 4.0’  ve ‘Yenilenebilir Enerji’ olarak belirlendi.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Yenilebilir enerji konuşulacak

Bozok Üniversitesi’nin de katılacağı ve bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilecek ‘Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’ Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bugün başlayıp, yarın sona erecek. Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlemesini sağlayan UNİKOP, her yıl bölgesel kalkınma sorunlarının masaya yatırıldığı, çözümler arandığı Bölgesel Kalkınma Sempozyumları düzenliyor. Bu yıl, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Konya’da altıncısı gerçekleştirilecek olan sempozyumla bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflendi. Yurt içinden ve dışından bilim insanlarının ve ilgili sektör temsilcilerin katılacağı Sempozyumda, bölgenin ve dünyanın en önemli konularının başında gelen ‘Endüstri 4.0’ ve ‘Yenilenebilir Enerji’,  ile birlikte ‘Tarım-Kırsal Kalkınma, Savunma Sanayii,  Sosyal ve Beşeri Kalkınma, Turizm’ tematik alanlarında da yaklaşık 200 bildiri sunulacak.

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