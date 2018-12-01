Yenikapı’da Yozgat rüzgarı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ın kalkınması için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Çakır, tanıtım günleri sayesinde İstanbulluların Yozgat'ın yemek kültüründen tarihi dokusuna kadar birçok konuda bilgi sahibi olacağını ve etkinliği çok önemli bulduğunu ifade etti. Vali Çakır, "Gerek Yozgat'ta yaşayan hemşerilerimiz olsun gerek İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz olsun hepimiz Yozgat'ın kalkınması için bir araya gelelim, el ele verelim. İnşallah bundan sonra bunları hep birlikte yapacağız" dedi.

Yozgat Konfederasyonu Başkanı Mehmet Deniz ise, “Bizler, köklerini kadim bir medeniyet olan Anadolu’dan alıyoruz. Ümit her zaman bizim için yeşildir ve ayrıştırıcılığa yer yoktur. Bu birlikteliğimiz de hayırlara vesile olsun inşallah. Bu etkinlik için Yozgat merkez, ilçeler ve İstanbul’da ciddi çalışmalar yapıldı. Yozgat’ı İstanbul’a taşıdık ve Yenikapı’dan Yozgat’a bir pencere açtık. Burada açılan pencereden 4 gün boyunca Yozgat’ı doya doya seyredeceğiz” diye konuştu.

Yozgat Tanıtım Günleri etkinliğinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, kaymakamlıklar sergiler açarak, yöresel ürünler, özellikler tanıtılıyor.