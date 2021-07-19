Yenifakılı’da toprağa verildi

Burak K. yönetimindeki 06 CAT 936 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Emniyet Kavşağı'nda, bisikletiyle giden 19 yaşındaki Bilal Selçuk Ahmetceoğlu'na çarptı. Yaralanan Ahmetceoğlu, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Burak K, gözaltına alındı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Bilal Selçuk Ahmetceoğlu için hastane önünde askeri tören düzenlendi. Törene, öğrencinin ailesi ve yakınları, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve askeri erkan katıldı. Töreninin ardından Ahmetceoğlu’nun cenazesi, memleketi Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine uğurlandı. Ahmetceoğlu, Yenifakılı ilçesinin Üçobalar Köyünde toprağa verildi.