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Yenifakılı’da sözleşme sevinci

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Yenifakılı Belediyesi arasındaki toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan 3 yılı kapsayan toplu sözleşme tutanağı törenle imzalandı.

Yenifakılı’da sözleşme sevinci

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Yenifakılı Belediyesi arasındaki toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan 3 yılı kapsayan toplu sözleşme tutanağı törenle imzalandı.

10 Ocak 2020 Cuma 03:16
Yenifakılı’da sözleşme sevinci

Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, toplu iş sözleşmesi ücret zammı sosyal haklar hariç işçilerin taban yevmiyelerine kıdem zammı ilave edildikten sonra birinci yıl yüzde 13, ikinci yıl yüzde 10, üçüncü yıl yüzde11 olarak yansıyacağını söyledi. Zararsız, ‘’Sosyal yardımlar her ay maaşla birlikte ödenmek üzere sorumluluk zammı 160 lira, yakacak yardımı 140 lira, her yıl Ramazan Bayramından önce ödenmek üzere net 600 lira,  Kurban Bayramından önce ödenmek üzere net 700 lira bayram harçlığı, her yıl 400 lira giyim yardımı bedeli ödenecek.  Her yıl 112 yevmiye tutarında ilave tediye ve ikramiye verilecek’’ dedi. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın da, göreve geldikleri günden itibaren işçilerle birlikte ‘soğuk sıcak, gece gündüz’ demeden Yenifakılı için çalıştıklarını bildirdi. Yalçın, ‘’Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödedik. Belediyenin imkânları doğrultusunda işçilerimizin ücretlerine en iyi zammı yaptık. Bir sonraki sözleşmede daha iyi ücret zammı yapmak için, elimizden gelenin en iyisini yapacağımdan çalışanlarımızın en ufak şüphesi olmasın. Emeğin ve alın terinin üzerinde pazarlık olmaz. Görevde olduğumuz süre içerisinde, emekçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesine taraflar imza attı.

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