Yenifakılı’da sera çalışması

Yenifakılı ilçesinde Nuri Zararsız tarafından yapılan serada soğan ve yeşillik tohumlarının ekimi yapıldı. ilçede ilk defa yapılan serada soğan ile birlikte, maydanoz, marul gibi ürünlerde yetiştirilecek.
04 Aralık 2020 Cuma 00:25
YENİFAKILI ilçesinde yapılan serada üretim için tohumlar ekilmeye başlandı.
Yenifakılı ilçesinde Nuri Zararsız tarafından yapılan serada soğan ve yeşillik tohumlarının ekimi yapıldı. ilçede ilk defa yapılan serada soğan ile birlikte, maydanoz, marul gibi ürünlerde yetiştirilecek.