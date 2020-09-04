Yenifakılı Belediyesine destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını getiren İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Köse ve Osman Çaylak, Yenifakılı ilçesinde yapılacak projelerin altyapı ve fizibilite çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, ‘’Yenifakılı ilçemizin sorunları ve belediyemizin eksik malzemeleri konusunda isteklerimizi dile getirdik. Yardımcı olacakları konusunda söz aldık. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz her yerde ne olursa olsun İlçemizin sorunları için mücadele ediyoruz. Saygıdeğer vatandaşlarımız şuna inanın ki İlçemiz sahipsiz değildir. Her masadan lehimize olan sonuçlar ile kalkıyoruz’’ dedi.