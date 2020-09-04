Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1076
ALTIN
461.542
DOLAR
7.4193
STERLİN
9.8742
EURO
8.7678

Yenifakılı Belediyesine destek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü ve yardımcısı, Yenifakılı Belediyesini ziyaret etti.

04 Eylül 2020 Cuma 00:04
Yenifakılı Belediyesine destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını getiren İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Köse ve Osman Çaylak, Yenifakılı ilçesinde yapılacak projelerin altyapı ve fizibilite çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, ‘’Yenifakılı ilçemizin sorunları ve belediyemizin eksik malzemeleri konusunda isteklerimizi dile getirdik. Yardımcı olacakları konusunda söz aldık. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz her yerde ne olursa olsun İlçemizin sorunları için mücadele ediyoruz. Saygıdeğer vatandaşlarımız şuna inanın ki İlçemiz sahipsiz değildir. Her masadan lehimize olan sonuçlar ile kalkıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yenifakılı Belediyesine Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEDBiRLER ARTIRILDI
TEDBiRLER ARTIRILDI
TARiHE MERCEK TUTULUYOR
TARiHE MERCEK TUTULUYOR
Saygı Öztürk adına fidan
Saygı Öztürk adına fidan
Kilitli parke çalışması
Kilitli parke çalışması
Ziyaretlere devam edildi
Ziyaretlere devam edildi
Tek ödeme talebi
Tek ödeme talebi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim