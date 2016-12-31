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Yeniden canlandırdılar!

31 Aralık 2016 Cumartesi 05:36
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Sorgun’da imam-hatipli öğrencilerin hazırladığı “15 Temmuz” programı duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 15 Temmuz akşamı ortaya konulan milli iradenin canlandırıldığı programa edebiyat öğretmeninin bestelediği 15 Temmuz türküsü damga vurdu.

Yeniden canlandırdılar!
Yozgat’ın Sorgun İlçesi Anadolu İmam-Hatip Lisesi Pansiyonu’nda 15 Temmuz Darbe Kalkışması’nda Türk milletinin ortaya koyduğu milli irade canlandırıldı. Edebiyat öğretmeni Mehmet Özuzun ve yurt müdür yardımcısı Fatih Uğurluoğlu’nun organize ettiği programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de katıldı. 

CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISI…

Programda ilk olarak 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk milletine yaptığı çağrı canlandırıldı. 
O çağrının görüntüsünün yayınlanmasının ardından 15 Temmuz akşamı milletin canı pahasına ortaya koyduğu feraset canlandırıldı. O gecenin kahramanlarından Ömer Halis Demir, tankların altına yatan isimsiz kahramanların verdikleri mücadele tiyatro sahnesine yansıtıldı. 

ŞEHİTLER İÇİN KUR’AN…

Program öğrencilerin tüm şenitler için Kur’an-ı Kerim okuması ile devam etti. Manevi atmosferi yüksek programda duygu yükle anlar yaşandı. 

15 TEMMUZ BESTESİ 

Programa damga vuran etkinliklerden bir tanesi de Edebiyat Öğretmeni Mehmet Özuzun’un bestelediği 15 Temmuz şarkısı oldu. 
Şiir ve ağıtların ardından öğrenciler Özuzun’un 15 Temmuz şarkısını seslendirdiler. 
Yaklaşık 70 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen program Mustafa Yıldızdoğan’ın yürekleri dokunan, gönülleri fetheden ‘Türkiyem’ şarkısı ile son buldu. 

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