YENi YOLLAR AÇILIYOR

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi bağlantılı olarak planlanan yeni yol yapımı, mevcut yollarda yenileme, iyileştirme, genişletme çalışmaları devam ediyor.

Çiğdemli-Beyyurdu-Çekerek-Tokat il sınırı bağlantılı yolun Çiğdemli-Çekerek kesiminde 30,2 kilometresi ile Çekerek Çevre yolu ile Tokat il sınırı yollarının 14,1 kilometresi olmak üzere toplam 44,3 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolun ihalesi önceki yıl ihale edilerek, çalışmalara başlanıldı. 2019 yılında Çiğdemi-Çekerek yolunun 7,6 kilometresinin tek yol olarak tamamlandığı, geçen yıl ise Çiğdemli-Çekerek yolunun 8,6 kilometrelik kesimindeki çalışmalar bitirildi. Sorgun-Çekerek ayrımı Çiğdemli Kadışehri yolunun toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğu, 52 kilometresinin tek yol standardında olduğu kaydedildi. 2019 yılı sonu itibariyle yolun 5 kilometrelik kesiminin terasman seviyesinde tamamlandığı, geçen yıl ise 5 kilometrelik kesimin tek yol BSK, 3 kilometrelik kesimin tek yol SK standartlarında tamamlandığı kaydedildi. Yollardaki çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünün altı çizildi.