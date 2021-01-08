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Yeni yılın ilk toplantısı yapıldı

YOZGAT Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında gerçekleştirdi.

08 Ocak 2021 Cuma 00:05
Yeni yılın ilk toplantısı yapıldı

Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddesinde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddesinde yer alan Defterdarlık Gayri Menkul Satış Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Geçmiş dönem komisyon üyeliği yapan Hasan Erol asil üye, Aysel Hökelekli yedek üye olarak tekrar oy birliği ile komisyona seçildi. Daha sonra denetim komisyonu üye seçimine geçildi. Denetim komisyonu üye seçimi gizli oylama suretiyle yapılırken, mevcut üyeler Mustafa Doğan, Sümeyye Nur Akbulut, Sermin Eroğlu, Eyüp Yiğit ve Sedat Sefa Yılmaz meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak yeniden denetim komisyonuna seçildiler. Seçimlerin ardından gündem maddesinde yer alan diğer konular görüşülerek karara bağlandı. 

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Yeni Yılın Ilk Toplantısı Yapıldı
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