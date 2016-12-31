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Yeni yıla ışık tutacak

31 Aralık 2016 Cumartesi 06:31
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Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 900 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, abonelerine yeni yılda kesintisiz ve kaliteli enerji temini için hizmet bölgesinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Yeni yıla ışık tutacak
Tüketicilerinin aydınlık bir yıl geçirmesi için personel izinlerini de kaldıran ÇEDAŞ, enerji tüketiminin en fazla olduğu yılbaşı gecesi olası arıza ve sorunlara karşı anında müdahale edecek ekiplerini ise hazır bekletecek 
Tüketici dostu bir şirket olarak müşteri odaklı çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) yeni yıl öncesinde bölgesindeki bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verirken, yeni yılda tüketicilerinin enerjide sıkıntı yaşamaması için de olası arızalara karşı ekiplerini alarm halinde tutacak.
“Abonelerimize her zaman olduğu gibi yeni yılda da en iyi hizmeti vermek üzere tüm çalışmalarımızı tamamladık” diyen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “Yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi vatandaşlarımızın enerji ve aydınlatma konularında herhangi bir sorun yaşamamaları için arıza onarım ve bakım ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak. Ekiplerimiz, Aralık ayı başından itibaren sorumluluk bölgemizdeki illerin başta işlek cadde ve sokakları olmak üzere aydınlatma sorunu olan tüm bölgelerde gerekli bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdi. Yılbaşı gecesinde enerji tüketiminin en üst noktalara ulaşması nedeniyle görevlerinin başında olacak ekiplerimiz, olası arızalara anında müdahale ederek tüketicilerimizin yeni yılı aydınlık bir şekilde karşılamaları ve geçirmeleri için çalışmalarına devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.
Akboğa, 2017 yılının tüm Türkiye’ye barış ve huzur getirmesi temennisinde de bulunurken, “ÇEDAŞ olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2017 yılında da yatırımlarımıza ara vermeden devam sürdüreceğiz” diye konuştu.

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