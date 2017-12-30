Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472

Yeni yıl hazırlığı

ÇEDAŞ, yeni yılı karşılarken abonelerine kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Yeni yıl hazırlığı

ÇEDAŞ, yeni yılı karşılarken abonelerine kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
18 Okunma
Yeni yıl hazırlığı

Enerji tüketiminin yoğun olacağı yılbaşı gecesinde ÇEDAŞ bünyesindeki 111 kişilik nöbetçi ekip, olası arızalara anında müdahale edebilmek için hazır bekleyecek. 2018’e girerken kullanıcılarına kesintisiz enerji sağlamayı amaçlayan ÇEDAŞ, iki gün boyunca planlı kesintileri iptal etti. 2017’nin son ve yeni yılın ilk gününde abonelerinin enerji sıkıntısı yaşamaması için hazırlıklarını tamamlayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi, hizmet verdiği bölgelerde alarmda olacak. Yarından itibaren Yozgat, Sivas, Tokat için nöbetçi amirlikler belirleyen ÇEDAŞ, SCADA uzaktan kontrol merkezinden de arızalara müdahale edecek. Oluşabilecek arızalara karşı Yozgat’ta 33, Sivas’ta 44, Tokat’ta 34, nöbetçi arıza onarım ve bakım personeli görev alacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Otomobil ineğe çarptı: 1 yaralı
Otomobil ineğe çarptı: 1 yaralı
Polis kızının şiir beğenildi
Polis kızının şiir beğenildi
Servis araçları takipte
Servis araçları takipte
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Köy yollarında iyileştirme
Köy yollarında iyileştirme
Vali Yurtnaç’dan, ‘birlik’ mesajı
Vali Yurtnaç’dan, ‘birlik’ mesajı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim