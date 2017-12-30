Yeni yıl hazırlığı

Enerji tüketiminin yoğun olacağı yılbaşı gecesinde ÇEDAŞ bünyesindeki 111 kişilik nöbetçi ekip, olası arızalara anında müdahale edebilmek için hazır bekleyecek. 2018’e girerken kullanıcılarına kesintisiz enerji sağlamayı amaçlayan ÇEDAŞ, iki gün boyunca planlı kesintileri iptal etti. 2017’nin son ve yeni yılın ilk gününde abonelerinin enerji sıkıntısı yaşamaması için hazırlıklarını tamamlayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi, hizmet verdiği bölgelerde alarmda olacak. Yarından itibaren Yozgat, Sivas, Tokat için nöbetçi amirlikler belirleyen ÇEDAŞ, SCADA uzaktan kontrol merkezinden de arızalara müdahale edecek. Oluşabilecek arızalara karşı Yozgat’ta 33, Sivas’ta 44, Tokat’ta 34, nöbetçi arıza onarım ve bakım personeli görev alacak.