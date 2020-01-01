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Yeni ücret tarifesi belli oldu

ARAÇ muayene ücretleri, bugünden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yeni ücret tarifesi belli oldu

ARAÇ muayene ücretleri, bugünden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Yeni ücret tarifesi belli oldu

Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Buna göre, bugünden itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Yeni ücret Tarifesi Belli Oldu
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