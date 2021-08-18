Yeni tarife açıklandı

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Yozgat Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile taksimetre ayarlarının yarından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiğini söyledi. Belediye Meclisinin aldığı karar ile taksimetre açılış ücreti 10 lira olarak belirlendi. Kilometre ücreti 6 lira, bir saat bekleme süresi 2 lira, birim mesafe ücreti her 100 metrede 0,60 kuruş, birim zaman bir dakika ücreti 70 kuruş olarak uygulanmasına meclis tarafından oy birliği ile karar verildi. Taksici esnafının taksimetre ücretlerine 5 yıldır zam yapılmadığı hatırlatan Bakıcı, eski tarife ile şoför esnafının zor durumda kaldığını bildirdi. Bakıcı, benzine, mazota, gaza zam geldiğine de vurgu yaparak, ‘’Araçların kasko ve sigorta giderleri arttı. Taksimetre ücretlerinin düzenlenmesi artık mecburiyet haline gelmişti. Belediye meclisine olan talebimiz olumlu karşılandı ve meclisimizin aldığı karar bizleri memnun etti’’ dedi.