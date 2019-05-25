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Yeni sistem tanıtıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, yeni ortaöğretim sistemini anlatan 'Lisede Ne Yaptık, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı’ sunumu yapılarak, tanıtıldı.

Yeni sistem tanıtıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, yeni ortaöğretim sistemini anlatan 'Lisede Ne Yaptık, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı’ sunumu yapılarak, tanıtıldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Yeni sistem tanıtıldı

Sunumun ardından Yazıcı, yeryüzünün imarı için kalplerin imarı, kalplerin imarı için ise eğitim gerekli olduğuna dikkat çekerek, ‘’Bu eğitimi de verecek olan neferler bizleriz. Bakanlığımızca hazırlanan yeni ortaöğretim sisteminin Ülkemize, İlimize, eğitim camiamıza, öğretmen, veli ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dileyerek sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başar diliyorum’’ dedi.  Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya da başkanlık etti. Yazıcı, şehitlerimize, gazilerimize, vatanımıza olan minnet borcumuzu, her bir metre karesinin şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımızın evlatlarına en iyi eğitimi vererek ödememiz gerektiğine dikkat çekti.
 

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