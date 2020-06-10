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Yeni sezon hazırlığı

Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi, yeni sezon ürün satışı hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:27
Yeni sezon hazırlığı

ÇAYIRALAN ilçesinde belediye bünyesinde kurulan kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi, yeni sezon ürünlerinin satışına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, sıkılmış katkısız gilaboru sularını satışa hazır hale getirdi. Su ve şekerin kesinlikle kullanılmadığı, yüzde 100 doğal gilaboru suyunun Kargo ile satışının da yapıldığı kaydedildi. Yüksek miktarda C vitamini içeren Gilaburunun, sonbaharda toplanan meyvesinden çıkartılan suyunun, böbrek hastalıklarına, astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak, uyku bozukluğu gibi sorunlara iyi geldiği kaydedildi. 5 kiloluk gireborunun 30 lira, 5 kiloluk sıkılmış giroburun ise 70 lira olduğu bildirildi.  Bunun dışında şirket tarafından Kuşburnu marmelattı, Kuşburnu kurusu, Pezik turşusu, Fasulye turşusu, Salatalık turşusu, Karışık turşu, Pekmez, Nohut, Kuru fasulye, Barbunya, Mercimek, Erişte, Kırpma mantı, Kuru madımak, Sulanmış yufka ekmek, Ekşili bazlama satışlarına da başlanıldığı kaydedildi. Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Turşu yapımında kullanacağımız sebze fidelerinin dikimine devam ediyoruz. Eğer her şey yolunda giderse 45 gün içerisinde ilk ürünlerimizi hasat edeceğiz’’ dedi.  

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Yeni Sezon Hazırlığı
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