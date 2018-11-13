Yeni Projeler gündeme alındı

Belediye Başkanı İrfan Coşgun, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını başlattığı Akdağmadeni Turizm Merkezi Projesi, Fındıklı Göleti Projesi, Akdağmadeni Atık su Arıtma Tesisi Projesi, Vahşi Depolama Alanı ıslah projelerine start verildi, projelerin gerçekleştirilmesi noktasında ilk adımlar atıldı. Özellikle Akdağmadeni'nde ticari hayatı geliştirecek projeler üzerinde durduklarını belirten Başkan Coşgun, turizm kümelenme alanlarının tesisi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında büyük emek harcadıklarını söyledi. Başkan Coşgun, ‘’Aynı zamanda Fındıklı Bölgesinde Akdağmadeni ilçesinin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak, bölgeye hareket kazandıracak, kültür balıkçılığını geliştirecek, orman yangınlarında kullanılacak ve mesire alanları ile Akdağmadeni'ne yeni bir rekreasyon alanı kazandıracak bir göletin inşasına önem vermekteyiz. Bunun yanında Akdağmadeni bölgesi için ciddi çevre sorunlarına orta ve uzun vadede çözüm bulmak adına ıslah projelerini de başlattık. Atık su arıtma tesisi ise çevre kirliliğine sebep olan ve mevcut su varlıklarını kirleten bölgenin önemli bir sorununa çözüm olacaktır. 4 projenin toplam yatırım maliyetinin eklentileri ile birlikte 200 milyon lirayı geçeceği öngörülmektedir’’ dedi.