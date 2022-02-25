Yeni personeller göreve başladı

Geçtiğimiz yıl içerisinde kurası çekilerek mülakatı gerçekleştirilen güvenlik ve işçiler bu hafta görevlerine başladı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, bakanlık tarafından uzun süredir kurası çekilen ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alımı yapılan temizlik personeli ve güvenlik görevlilerinin ihtiyaca göre il merkezi ile birlikte tüm ilçelerdeki boş olan birimlere dağıtımı yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlık ilçe müdürlüklerinin hiç birinde şimdiye kadar güvenlik görevlilerinin bulunmadığı öğrenilirken, şu anda tesislerin olduğu tüm ilçelere güvenlik görevlileri yerleştirildi. Yeni personellerin yerleştirmelerine ise yerelden yapmaya gayret gösterildiği belirtildi. Boğazlıyan’dan işe alınan kışının Boğazlıyan’da kaldığı Sarıkaya’dan işe alınan kışının Sarıkaya’da işe alındığı herkesin kendi bölgesinde kalmasına özen gösterildiği vurgulandı. İşçilerin dağıtımında adaletli bir tavır sergilendiğinin altı çizilirken, işçilerin kendi ilçelerindeki tesislere, Gençlik Merkezlerine, Spor Salonlarına verilmelerine özen gösterildiği vurgulandı. Şu an da 69 kişinin başladığı, bunların 16 tanesinin temizlik, 53 tanesi de güvenlik olduğu, bildirildi. Kurumun yapılan son atamalar ile birlikte temizlik ve güvenlik görevlisi ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı öğrenildi. Özellikle ilçelerde bulunan futbol sahalarının bulunduğu yerlerde güvenli görevlileri olmadığı için bazı kendini bilmez vatandaşların sahanın ortasında mangal yaptıkları, alkol aldıkları ve tesislere zarar verdikleri öğrenilirken, bu tesislerde güvenlik görevlilerinin işe başlamasıyla bu tip nahoş olayların ortadan kalktığı vurgulandı.

ADALETLİ DAĞITIM YAPILDI

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başlayan toplam 69 temizlik ve güvenlik görevlilerinin dağıtımı adaletli bir şekilde yapılırken, ilçelerdeki tesislerin büyüklüğüne göre dağıtımının yapıldığı bildirildi.

