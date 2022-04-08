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Yeni parklar yapılacak

Havaların ısınması ile birlikte piknik alanlarında ve oyun parklarında iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

08 Nisan 2022 Cuma 00:40
Yeni parklar yapılacak

Boğazlıyan halkının keyifli vakit geçirmeleri için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebileceği, çocuklarımızın neşe içinde oynayabileceği yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için elimizdeki bütün uygun alanları değerlendiriyor, bir yandan da mevcut parklarda ve çocuk oyun alanlarında yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Bütün gayemiz daha güzel ve yaşanılabilir bir Boğazlıyan inşa etmek" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 07.04.2022 19:43
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