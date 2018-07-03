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Yeni Nikah Salonu

YOZGAT Belediyesi tarafından Eskipazar Mahallesine tarihi görünümlü nikah salonu yapılacak.

Yeni Nikah Salonu

YOZGAT Belediyesi tarafından Eskipazar Mahallesine tarihi görünümlü nikah salonu yapılacak.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Yeni Nikah Salonu

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir merkezini tüm mahallelere taşımak için attıkları adımlara devam ettiklerini söyledi. Eskipazar Mahallesi’nin şehir ile buluştuğunu ve bütünleştiğini dile getiren Arslan, ‘’Saat kulesi ve Lise Caddesi'nin dışında da yeni sosyal alanlar oluşturup semtleşmenin temellerini atıyoruz’’ dedi.

Eskipazar Mahallesi Namazgah Cami altında bulunan boş arazide gerekli çalışmaların yapılarak oraya yeni bir Nikah Salonu projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Arslan, ‘’Namazgah cami altında bulunan boş arazide istimlak çalışmasını yaptık. Projesi hazırlandı ve önümüzdeki ay içerisinde ihalesi yapılacak. Yıl sonuna kadar tamamlanmasını amaçladığımız nikah salonumuz Kent Park bölgesinde bulunan nikah salonu ile benzer bir proje. Konak tarzında olacak olan nikah salonumuz, birkaç tane salon, nikah salonu, gelin ve damat odalarından oluşacak. Çok iş yaptık ama hala yapacak çok işimiz var. Çünkü noksanımız da çok’’ diye konuştu.

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