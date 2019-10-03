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Yeni Müdür törenlere katıldı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak, geçtiğimiz Cuma günü Seçkin Çengeloğlu’ndan görevi devralan Emniyet Müdürü Murat Esertürk, dün düzenlenen törenlere katıldı.

Yeni Müdür törenlere katıldı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak, geçtiğimiz Cuma günü Seçkin Çengeloğlu’ndan görevi devralan Emniyet Müdürü Murat Esertürk, dün düzenlenen törenlere katıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Yeni Müdür törenlere katıldı

Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulunda düzenlenen ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ kampanyası kapsamında düzenlenen törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Öncelik hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyasının olumlu sonuç verdiğini, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinin geçen yıla göre yüzde 35 oranında azaldığını söyledi. Emniyet Müdürü Esertürk daha sonra Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen Rıza Kayaalp’i karşılama törenine de katılarak, milli sporcuya çiçek takdiminde bulundu.

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Yeni Müdür Törenlere Katıldı
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