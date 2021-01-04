Yeni Kütüphaneler yolda

Yozgat Merkez ve ilçelerinde açılması planlanan kütüphaneler ile ‘Bebek ve çocuk kütüphanesi’ ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Merkez kütüphanesinin daha modern hale getirilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Vali Polat, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi de ziyaret etti. Ziyarette, yapımı planlanan Gençlik ve Kültür Merkezi projesiyle ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkan Köse, ‘’Kapalı otoparkımızın üzerinde inşa edeceğimiz ve şehrimizin dönüşüm kervanında önemli bir yer tutacak olan projemizi yerinde göstererek, Valimiz, Genel Müdürümüz ve Daire Başkanımıza bilgi verdik’’ dedi.