Yeni konularla söyleşilere devam

YOZGAT merkezli Gündem Söyleşileri etkinliği devam ediyor. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın tarafından ‘Okulda ve Toplumda Değerler Eğitimi: Bütüncül Bir Bakış’ başlığı altında seminer verildi. Değerler eğitiminin okulda çalışan herkesin görevi olduğu belirtilerek, gençlerde olumlu davranış geliştirmek, güzel alışkanlıklar kazandırmak, çevresine olumlu katkı sağlayan bireylerin oranını artırmak, eğitim ve aile kurumunu güçlü kılmak bakımından yapılabilecekler ele alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi önceki dönem Rektörü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Acer’in konuk olduğu programda, ‘Doğu Akdeniz’de Paylaşım Sorunları’ başlığı altında bilgiler paylaşıldı. Seminerde 8 bin 500 kilometreden fazla denize kıyısı olan Türkiye’nin bir deniz ülkesi olduğu ve dünyada bu bakımdan 17’inci sırada yer aldığı belirtilerek, ülkemizin deniz meseleleri ile iç içe olduğu vurgulandı. Açık denizler, kara suları, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı gibi kavramların ne anlama geldiği anlatıldı.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Budak, ‘Milli Mücadele ve Lozan’ başlığı altında verdiği seminerde yakın tarihimize; Cumhuriyet Tarihine devrimler tarihi değil Milli Mücadele tarihi olarak bakmak gerektiğine vurgu yapıldı, bunun böyle oluşuna ilişkin argümanlar ortaya kondu. ‘Kurtuluş Savaşı’ tabiri sömürge yönetimlerine karşı yapılan bir savaşı ifade eder; oysaki Türkiye içi yaşananların bir Milli Mücadele hareketi olduğu anlatıldı. Mondros Mütarekesi’nin akabinde halkın sergilediği bir direnişle başlayan mücadele sürecine vurgu yapıldı.

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati Akyol, ‘2023 Eğitim Vizyon Belgesi: Bir Değerlendirme’ başlıklı seminer verdi. Seminerde eğitimin durumuna ilişkin genel bir giriş yapılarak, vizyon belgesi ve alt bölümlerine ilişkin krtikler ve öneriler paylaşıldı. Sistem sorunları, aşırı merkeziyetçi yönetim biçimi ve üniversiteler bağlamında değerlendirmelerde bulunuldu. Yetkinin üst makamlarda, sorumluluğun alt makamlarda bulunduğuna değinildi. Eskiye kıyasla eğitimde ilerlemeler olmakla birlikte dünyayla kıyasladığımızda durumun ne olduğu konusunda çalışılacak pek çok noktanın olduğu ortaya kondu.

DEVAM EDECEK

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin, bürokrat ve sivil toplum kuruluşları ile farkı meslek gruplarından katılımcıların ilgiyle izlediği seminerlerin faydalı olduğu ve bir müddet daha devam edeceği belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Söyleşiler alanında yetkin ve seçkin konuklar ile aktüel, güncel ve önemli konu başlıkları etrafında fikir alış verişinin zemini oldu. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin sohbet havasında görüşlerini ortaya koyduğu, eleştiri ve önerilerle katılımcıların katkı verme rahatlığını hissettiği bir atmosferde geçen seminerler, her seferinde planlanandan daha uzun sürdü. Bu ilgi ve aktif katılım mutluluk vericidir. Devam ettirilmesinde fayda olacağı ifade edilmektedir. Konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.