Yeni iş yerlerine ziyaret

Yıldız, yapılan ziyarette İşkur’un işverenlere sağladığı hizmetlerden olan İşbaşı Eğitim Programı ve İlave İstihdam Teşvikleri başta olmak üzere, diğer hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yıldız, firmanın personel istihdamı ile ilgili konuda görüşerek nitelikli personel istihdamı noktasında fikir alışverişinde bulunduğunun altını çizdi. Yıldız, bu yıl uygulanacak teşvik ve uygulamalar ile işverenleri ve iş arayan vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Mağaza sahibi Taylan Alakoç da, yapılan ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı İl Müdürü Yıldız’a teşekkür etti, bu tür ziyaretlerin ve bilgilendirmelerin yapılması yeni açılan firmalar için büyük önem arz ettiğini söyledi.