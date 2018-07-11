Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Yeni iş yerlerine ziyaret

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, yeni faaliyete geçen Koton satış mağazası sahibi Taylan Alakoç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni iş yerlerine ziyaret

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, yeni faaliyete geçen Koton satış mağazası sahibi Taylan Alakoç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
174 Okunma
Yeni iş yerlerine ziyaret

Yıldız, yapılan ziyarette İşkur’un işverenlere sağladığı hizmetlerden olan İşbaşı Eğitim Programı ve İlave İstihdam Teşvikleri başta olmak üzere, diğer hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yıldız, firmanın personel istihdamı ile ilgili konuda görüşerek nitelikli personel istihdamı noktasında fikir alışverişinde bulunduğunun altını çizdi. Yıldız, bu yıl uygulanacak teşvik ve uygulamalar ile işverenleri ve iş arayan vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Mağaza sahibi Taylan Alakoç da, yapılan ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı İl Müdürü Yıldız’a teşekkür etti, bu tür ziyaretlerin ve bilgilendirmelerin yapılması yeni açılan firmalar için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BEKLiYORUZ!
BEKLiYORUZ!
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
Kurbanlık uyarısı
Kurbanlık uyarısı
Şehitler Kulesi
Şehitler Kulesi
Merkez cıvıl cıvıl
Merkez cıvıl cıvıl
Roma yolu tamam
Roma yolu tamam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim