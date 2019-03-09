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Yeni Hal Binası Açılışı bugün

YOZGAT Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan, Yeni Hal Binası projesiyle ilgili çalışmaların ilk etabı tamamlanarak, bugün yapılacak törenle açılışının yapılacağı bildirildi.

Yeni Hal Binası Açılışı bugün

YOZGAT Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan, Yeni Hal Binası projesiyle ilgili çalışmaların ilk etabı tamamlanarak, bugün yapılacak törenle açılışının yapılacağı bildirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Yeni Hal Binası Açılışı bugün

Yozgat Belediyesi tarafından, 1960’lı yıllarda yapılan Sebze ve Meyve Halinin yenilenmesine yönelik hazırlanan proje doğrultusunda, bölgedeki eski işyerleri yıkılıp, yerine yeni bir merkez inşa edildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Evladiyelik bir güzel eseri, projeyi daha tamamladık ve açılışını yapmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Birileri sadece konuştu ve konuşacaklar, biz ise hep işimizi yaptık ve yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Sıkıntılar çektik ama değdi. Türkiye’mizin en güzel en modern binalarından birini tamamlamış olmanın mutluluğu bize yeter. Yozgat'ın 40 yıllık hayali gerçek oluyor. Türkiye'nin en modern Hal ve İş Merkezini açıyoruz’’ dedi. Açılışın bugün saat 14.00’da düzenlenecek törenle yapılacağı kaydedildi. 
 

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