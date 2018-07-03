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Yeni göletler görüşüldü

YOZGAT’ta yapımı öngörülen iki ayrı göletle ilgili teknik konular masaya yatırıldı.

Yeni göletler görüşüldü

YOZGAT’ta yapımı öngörülen iki ayrı göletle ilgili teknik konular masaya yatırıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Yeni göletler görüşüldü

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal başkanlığındaki toplantıda, Bölge Müdür Yardımcıları Şükrü Erol ve Şükrü Baysal ile ilgili Şubelerin temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2003 yılında projesi tamamlanan ancak planlama revizyonu yapılan ‘Sarıkaya Hasbek Barajı Projesi’ ile planlama çalışmalarına yeni başlanacak olan ‘Akdağmadeni Eynelli Göleti Projesi’ ile gili genel durum değerlendirilmesi yapıldı.

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