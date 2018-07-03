Yeni göletler görüşüldü

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal başkanlığındaki toplantıda, Bölge Müdür Yardımcıları Şükrü Erol ve Şükrü Baysal ile ilgili Şubelerin temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2003 yılında projesi tamamlanan ancak planlama revizyonu yapılan ‘Sarıkaya Hasbek Barajı Projesi’ ile planlama çalışmalarına yeni başlanacak olan ‘Akdağmadeni Eynelli Göleti Projesi’ ile gili genel durum değerlendirilmesi yapıldı.