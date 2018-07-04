Yeni gölet projeleri devrede

Sorgun ilçesi Gevrek Göleti Revize Aplikasyona Müstenit Proje Yapım İşinin Sözleşmesi imzalandı. Proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yapım çalışmalarına devam edilecek olan Gölette depolanacak su ile 875 hektar tarım arazi sulanacak. Yapımı devam eden Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü yapım işinde, Regülatör ve iletim kanalı kalıp, beton imalatı çalışmalarına hız verildi. Regülatör ve iletim hattı tamamlandığında Oğulcuk Göleti rezervuarı toplam 15,98 milyon metreküp su toplayacak. 121. Şube Müdürü Ümit Demiryürek, kontrol teşkilatından oluşan ekip ile birlikte şantiye sahasında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları denetleyip, bilgi aldı.