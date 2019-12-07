Yeni gölet alanları

Yozgat’ta mevcut baraj ve göletlerle tarım alanlarının sulaması yapılırken, yeni baraj ve göletlerle ilgili altyapı, fiziki koşullar yerinde değerlendiriliyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü bağlı ekipler, Yozgat’ta baraj veya gölet yapılabilecek alanlarda incelemelerde bulundu. Kadışehri Seyhan Boğazı mevkiinde, Sorgun Güngören Mahallesinde Devlet Su İşleri Planlama Şube Müdürlüğü mühendisleri tarafından gölet ve HİS talebi ile ilgili incelemelerde bulunuldu. Su ölçümleri yapıldı. Hazırlanacak raporlar sonrasında sulama amaçlı tesislerin yapılıp, yapılmayacağına açıklık getirilecek.