‘Yeni gelen zamlar’

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar yapmış olduğu yazılı açıklamada, “2021’in son gecesinde vatandaşlar yeni yıla girmeye hazırlanırken AKP yine bir sürpriz yaptı. Sadece elektriğe yüzde 50 den fazla zam yapıldı. Onlarca kalemde fiyatlar değişti. Marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıp, zabıtaları gönderiyorlardı. Buyursunlar zabıtaları enerji şirketlerine göndersinler. Bu zammı 1 gün önce yapsalar enflasyon farkı maaşlara yansıyacaktı. Ama yine vatandaş kandırılıp mağdur edildi. Yapılan bu zam, 2021 enflasyonuna etki etmeyecek. Faiz sebep enflasyon sonuç diyorlardı. Bunun bir balon olduğu ortaya çıktı. Gerçekte ise AKP’nin sebep enflasyon sonuç olduğu görüldü. Hane tüketimine yapılan bu elektrik zammı sadece hanede yaşayanları değil, sanayiciyi de çiftçiyi de etkileyecek. Üretim üretim diyorlar. Üretim elektrik ve doğalgaz olmadan olmuyor. Bu zamlar altında nasıl bir üretim bekliyorlar? Üretimin lokomotifi sanayicilerimiz de bu artıştan dolaylı olarak etkilenecek. Sanayi tesislerine iş yapan onlarca küçük atölye de etkilenecek. AKP'nin yeni yıl sürprizi, bütün ülkenin ocağına ateş düşürmüştür. Aylardır destek bekleyen çiftçi, bu sefer de istediği desteği alamamış bu yetmezmiş gibi yeni üretim maliyetleri ile karşı karşıya kalmıştır. Tarlalar kıraç topraklara dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Asgari ücrete verilen zam oranı katlamalı olarak geri alınmaktadır. Çay kaşığı ile verilen, kepçe ile geri alınıyor. Şimdiden asgari ücretin alım gücü zam öncesine düşmüş durumda. Döviz kurundaki düşüşün marketlerde raf fiyatlarına yansıması gerektiği günlerce söylendi. Ama fiyatların düşmesi yerine yeni zamlar yılbaşı hediyesi olarak bindi. Üstelik bu zamların hepsi market raflarındaki tüketicinin temel ihtiyaçlarına yansıyacak. Yeter artık tüketici sizin yanlış sosyal ve ekonomik politikalarınızın faturasını ödemek istemiyor. Elinizi tüketicinin cebinden çekin, zayıf düşen tüketiciyi koruyun. Yapılan bu zamların raf fiyatlarına yansıması çok daha fazla olacak, vatandaşlar güvenilir, ekonomik, besin değeri yüksek gıdaya ulaşamayacaktır. Sağlıksız beslenme, önümüzdeki süreçlerde ciddi halk sağlığı sorunları yaşatacaktır” ifadelerini kullandı.