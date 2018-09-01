Yeni Duraklar Yolda

Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’a yakışır yeni durakların imalatlarının önümüzdeki günlerde tamamlanıp, hizmete sunulacağını kaydetti. Başkan Arslan, ‘’Geçen yıl Yozgat'ı klimalı modern duraklar ile tanıştırmıştık. Şimdi bir adım daha ileri gidip Yozgat'a özgü projesi olan Türkiye'nin en modern, kullanışlı kapalı ve açık bir arada duraklarla donatacağız, şehrimizi’’ dedi.

Başkan Arslan, cefakar taksici esnafına da yeni modern, kullanışlı taksi durakları ile buluşturup, taksi duraklarını da yenileyeceklerini kaydetti. Arslan, ‘’Yozgat'a özgü ve özgün ‘Cehrilik Lalesi’ ile tanımlanmış ‘Yozgat’ yazısı, şehrin değişik yerlerinde, şehrin girişlerinde bir güzellik olarak karşımıza çıkacak. Hep diyorum ya, yapacak işimiz çok ve güzel şehrimiz için ne yapsak azdır. Şehrimiz bu güzel şehir aksesuarlarıyla da Türkiye'de örnek oluşturacaktır, hayırlı olsun!’’ diye konuştu.

